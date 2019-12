Nella palude

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Si va avanti così, senza un vero perché che non sia una somma di debolezze. S’ode a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo, solo che destra e sinistra sono nello stesso governo: sul Mes, sulla prescrizione, e chissà quale sarà il prossimo squillo, in un clima quasi da pre-crisi, dopo solo novanta giorni di governo che hanno già invecchiato l’illusione di costruire una coerente alleanza politica e sciolto di fatto un contratto fino in fondo mai sottoscritto almeno su qualche punto condiviso.Al netto della manovra, che pure si annuncia un percorso a ostacoli, con la maggioranza che ha più emendamenti dell’opposizione, ogni giorno, diciamo le cose come stanno, è sempre la solita storia, di una incertezza strutturale. Il rinvio come unica modalità di governo o non governo, senza che nessuno ...

