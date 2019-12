Lorenzo è morto sul colpo | la sua auto si è disintegrata contro un tir Aveva 22 anni

caffeinamagazine

(Di martedì 3 dicembre 2019) Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di 22Viscardis èsul. È successo in Friuli, in provincia di Udine mentre il ragazzo era al volante della sua. La vettura, a quanto si apprende, si è scontrata frontalmente con un tir con un impatto così violento che il camion si è ribaltato in un fossato perdendo il proprio carico. La vittima èViscardis, ventiduenne nipote del sindaco di Bertiolo, Eleonora Viscardis. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 dicembre, lungo la strada provinciale 95 “Ferrata” che collega Udine a Portogruaro, all’altezza di Sterpo, frazione di Bertiolo. Per motivi ancora tutti da accertare, i due mezzi si son venuti a trovare uno di fronte all’altro in un tratto rettilineo della strada e lo sè stato inevitabile. Dopo l’allarme lanciato dagli ...

