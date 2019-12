Le canzoni che non dimenticheremo degli anni 2010-2020

thesocialpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) “Dove le parole non arrivano… la musica parla” e visto che a dirlo era Beethoven possiamo fidarci e lasciare che sia proprio lei a raccontarci il decennio-19 attraverso i brani che più abbiamo ascoltato, cantato e ballato.Tormentone indiscusso dele colonna sonora dei Mondiali di calcio, il ritornello e la coreografia ipnotica di Waka Waka hanno conquistato da subito milioni di persone, raggiungendo la vetta della classifica dei brani più ascoltati in Italia e nel mondo. 2011 Anno di gloria per la dance music, nel “discotecaro” 2011 ci scatenavamo sulle note di Mr. Saxobeat di Alexandra Stan, Danza Kuduro di Don Omar e Lucenzo, e Barbra Streisand di Duck Sauce. A commuoverci invece ci pensavano le più dolci musiche di Tiziano Ferro con la sua La differenza tra me e te e Adéle con Someone like you. 2012 Folle, colorato, incomprensibile e impossibile da ...

