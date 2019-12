Il prof nazista e la libertà di idiozia

ilgiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Giordano Bruno Guerri L'immagine un uomo in simbiosi con il suo cane, mano sulla zampa - potrebbe intenerire, se l'uomo non fosse Adolf Hitler. Anche il testo che la accompagna mira a suscitare emozione, contro un'ingiustizia: «Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo». Dunque, secondo l'autore del tweet, il «povero Hitler» subisce una diffamazione (cosmica e ultradecennale), avendo perso una guerra salvifica contro chi tuttora domina l'umanità. Poiché il comunismo è stato sconfitto, e non risulta che Hitler si sia battuto contro il grande capitale, la conclusione inevitabile è che i «veri mostri» sono gli ebrei. Ora, è vero che di idiozie se ne scrivono tante, soprattutto su internet. Ma è anche vero che l'istigazione all'odio razziale è un reato e che il razzismo è fondato ...

