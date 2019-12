Gossip Trono Over | Pamela ed Enzo presto genitori? Le loro parole

Trono Over - Armando Incarnato e Veronica : aria d’intesa? Il Gossip : Armando Incarnato e Veronica del Trono Over: curioso botta e risposta. Cosa bolle in pentola? Armando Incarnato ha fatto molto discutere in queste ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Difatti l’uomo ha messo in difficoltà Ida e Riccardo, facendo insinuazioni velenose. Ma non è finita qua perchè il cavaliere ha fatto parlare anche per aver iniziato recentemente una frequentazione con Veronica Ursida. Una frequentazione che ha ...