Gianna Nannini | Matrimonio a Londra con la compagna Carla | per tutelare la figlia

Domenica In - sfumata l’esibizione di Gianna Nannini. Mara Venier è nera : Mara Venier e Gianna Nannini Una Domenica In(solita) – quella andata in onda ieri – per Mara Venier, che ha visto il suo programma ridursi per dare spazio allo speciale del Tg1 sull’accensione del presepe di Greccio da parte di Papa Francesco. Tale variazione ha comportato un incidente di percorso che ha visto come “vittima” Gianna Nannini. Ospite della trasmissione, la cantante ha presentato il nuovo album La ...

Domenica In - Gianna Nannini interrotta dalla diretta del Tg1 per il Papa. Mara Venier sbotta : “Non siamo stati avvisati - sono nera” : L’ultima puntata di Domenica In è stata un po’ movimentata dal momento che la trasmissione è andata in onda in versione ridotta per lasciare lo spazio allo speciale del Tg1 sull’accensione del presepe da parte del Papa a Greccio, luogo in cui san Francesco lo inventò. Ospite in studio con Mara Venier c’era Gianna Nannini che, dopo una lunga intervista con ricordi e aneddoti sulla sua lunga carriera, si è poi esibita con ...

Gianna Nannini commossa a Domenica In per mamma Giovanna - poi l’esibizione sfumata per il Papa (video) : Una Gianna Nannini commossa a Domenica In ha ripercorso le tappe della sua carriera e si è emozionata fino alle lacrime rivedendo una clip che la ritraeva con la mamma Giovanna, scomparsa nel 2014. All'indomani dell'annuncio del tour 2020 che la vedrà in giro per i palazzetti italiani, la rocker senese ha presentato nel salotto della Domenica di Rai1 il suo ultimo lavoro, l'intenso album rock-blues La Differenza, registrato a Nashville e ...

Gianna Nannini e Siena : l’incidente e la storia della famiglia : Siena è la città natale della cantante, i suoi luoghi, il legame della famiglia Ci sono luoghi che ti restano addosso e che ti fanno diventare quello che sei. Gianna Nannini, la celeberrima cantante dalla voce graffiante delle indimenticabili ‘America’ fino alle più recenti ‘Sei nell’anima’ e ‘Meravigliosa Creatura’ è stata ospite oggi di Domenica […] L'articolo Gianna Nannini e Siena: ...

Domenica In – Dodicesima puntata del 1 dicembre 2019 – Paolo Bonolis - Gianna Nannini tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Dodicesima puntata del 1 dicembre 2019 – Paolo Bonolis, Gianna Nannini ...

Gianna Nannini : “Mia figlia Penelope mi ha stravolto la vita” : Prima di lasciare la linea al collegamento del Tg1 con Papa Francesco, Mara Venier ha ospitato Gianna Nannini. La sua intervista si è conclusa con un’esibizione che purtroppo è stata sfumata. Al rientro in studio Mara Venier si è scusata con il pubblico e ha dato spazio alla rocker toscana perché eseguisse nuovamente il nuovo brano: La differenza.

Gianna Nannini - quante lacrime in diretta : la reazione incredula di Mara Venier : Gianna Nannini in lacrime a Domenica In: la rockstar senese, nel salotto di Rai 1, si è lasciata andare a un pianto coinvolgente. Mara Venier le ha subito schioccato un bacio affettivo e un abbraccio sentito, prima di porgerle un fazzoletto per fermare le lacrime. La Nannini si è emozionata dopo un

Domenica IN - Gianna Nannini interrotta dalla diretta del Tg1 : polemica sui social - Mara Venier si scusa : AGGIORNAMENTO 17:06 - In apertura del segmento dedicato a Papa Francesco Mara Venier è tornata sull'interruzione: "Devo scusarmi per quello che è accaduto prima. Gianna Nannini stava cantando ed è stata sfumata. Chiedo scusa io, noi non siamo stati avvisati che ci avrebbero interrotto. Siamo stati colti di sorpresa anche noi, avevamo dei minutaggi molto precisi" La conduttrice conclude: "Naturalmente come Domenica IN e io personalmente siamo ...