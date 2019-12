Geo | un successo lungo 35 anni

davidemaggio

(Di martedì 3 dicembre 2019) Geo Ben 2 milioni di spettatori, e il 15% di share, è questo l’ascolto record realizzato lo scorso 27 novembre da Geo, il contenitore “a tutta natura” del pomeriggio di Rai3 condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Unche premia l’ottimo e costante lavoro di tutta la squadra del programma, e che sta creando non pochi problemi ai competitor delle altre reti come La Vita in Diretta di Rai1 e Pomeriggio Cinque di Canale5, sempre più insidiati sul fronte Auditel dalla storica trasmissione di Rai3. Gli ottimi consensi ottenuti da Geo assumono ancor più valore se si pensa che il programma, in onda sin dal lontano 1984, è il più longevo appuntamento della terza rete Rai dopo il Tg3 e il TgR. Una storia lunga 35, che ha visto Geo cambiare spesso forma, struttura, collocazione in palinsesto e conduttori, ma mantenere intatto l’amore per la ...

