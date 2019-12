anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Cominciate ufficialmente questa mattina le operazioni di montaggio del grande albero che dominerà il cuore della città dinel lungo periodo natalizio. Mezzi al lavoro per creare la struttura che rappresenterà l’attrazione principale, la struttura che più di tutte prenderà l’attenzione delle persone, tra sguardi, sorrisi e selfie. Ma ilbeneventano non è solo l’albero musicale e luminoso. Ci sono tante altre attrazioni organizzate tra il Comune e la Camera di Commercio di. Ci saranno le casette a Piazzetta Vari con l’esposizione dei prodotti tipici, il luogo adatto per le degustazioni e ci sarà anche una cucina. Non è previsto il concerto di capodanno. Per quanto riguarda l’ente camerale, invece, è in programma l’illuminazione lungo il, come ampiamente annunciato. Al Comune, ...

anteprima24 : ** #Benevento, profumo di #Natale: #Lavori in corso a piazza Castello ** -