Banchieri ricchi e bancari a casa

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il paradigma che sta alla base del nuovo piano di Unicredit - migliaia di esuberi tra i dipendenti e una valanga di miliardi ai soci - ha tutto tranne che le sembianze di una mosca bianca. È un altro tassello che si va ad aggiungere a quello che è un trend: isono sempre più, ivanno sempre più frequentemente a. I numeri, più di ogni altra considerazione, attestano il cambiamento di pelle. Eccoli, in uno studio del sindacatoo First Cisl, quelli delle prime cinque banche italiane (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Bpm, Mps e Ubi) nei primi nove mesi del 2019: in un anno gli utili netti sono schizzati a 8,7 miliardi, +38,5 per cento. I posti di lavoro andati in fumo sono stati 9.190, gli sportelli chiusi 1.013.Unicredit è tra le big five e la strategia delineata dal ceo Jean Pierre Mustier da qui al 2023 ...

