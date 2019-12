Auto devastate | vetrata di un bar in frantumi | preso nigeriano

ilgiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Federico Garau Lo straniero, completamente fuori controllo, ha danneggiato oltre una decina divetture posteggiate, scagliandosi poi con rabbia contro agenti e carabinieri intervenuti per placarlo Ubriaco fradicio e in preda alla furia, si è accanito contro numerosemobili posteggiate nelle vicinanze della stazione ferroviaria di San Donà di Piave (Venezia), arrivando a danneggiarle anche in modo serio, e mandando poi inladi un bar gestito da nordafricani, prima di aggredire poliziotti e carabinieri intervenuti sul posto per placarlo Protagonista in negativo della vicenda un 30enne di nazionalità nigeriana residente a Udine, che è stato tratto in arresto non senza difficoltà durante la mattina della scorsa domenica 1 dicembre ed è ora accusato di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Barcollante ed in evidenti condizioni di alterazione ...

