Andy Ruiz vs Anthony Joshua | il Mondiale dei pesi massimi

(Di martedì 3 dicembre 2019)vs. Serata di grande boxe, sabato 7 dicembre, per ildeiche arriva per la prima volta in Arabia Saudita, a Diriyah, l'antica capitale. Lo scorso 1° giugno al Madison Square Garden di New York il messicano-americanojr. si era imposto per ko tecnico alla settima ripresa sul favoritissimo britannicostrappandogli tutte le corone deiin un colpo solo. Che rimette in palio – le versioni Wba, Wbo, Ibf, Ibo – per il rematch alla Diriyah Arena da poco allestita per 16.000 posti. Chi èjr. Quando è salito sulla vetta del mondo,era poco conosciuto. Eppure i suoi numeri parlano chiaro con 33 vittorie in 34 incontri da professionista (22 prima del limite) e una sola sconfitta patita da Joseph Parker il 10 dicembre 2016 ad Auckland in Nuova Zelanda quando ebbe una ...

