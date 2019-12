Venezia | separatisti | referendum ha confermato che esistono due città diverse 2

Venezia : separatisti - referendum ha confermato che esistono due città diverse : Venezia, 2 dic. (Adnkronos) - "Il referendum 2019, per decidere se Venezia e Mestre possono diventare due città autonome, sarà ricordato per le sistematiche azioni di oscuramento contro chi si è attivato a favore del 'Sì' e per la dilagante produzione di fake news intimidatorie a sostegno del 'No'.