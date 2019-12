Tornano le proteste a Hong Kong I manifestanti inneggiano Trump | “Aiutaci” Pressing

ilfogliettone

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Scontri, lacrimogeni, rabbia e tensione. Se Pechino credeva che il successo dei candidati filo-democratici bastasse a rasserenare il clima a, si sbagliava: un settimana dopo quell'appuntamento lo scenario che si e' presentato oggi e' quello dei sei mesi appena trascorsi, segnati dalla ribellione nata dal rifiuto della legge sull'estradizione e sfociata in una richiesta sempre piu' forte di distanza dalla Cina. Isono tornati a marciare per le strade dell'ex colonia britannica inneggiando a Donald, e sventolando cartelli in cui si chiedeva al presidente americano aiuto per "liberare". Un gruppo di giovani vestiti di nero si e' radunato davanti al consolato Usa per ringraziare Washington del sostegno dimostrato con la legge per la tutela dei diritti umani afirmata dala settimana scorsa. In mano, bandiere a stelle e strisce e ...

