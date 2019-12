Ritratti intimi dai taxi di Tokyo

wired

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Per la sua ultima serie Who’s Driving?, il fotografo Oleg Tolstoy ha rivolto la sua attenzione alla capitale giapponese, catturando in una serie di limpiditassisti e passeggeri di una città in cui a prevalere – anche in un contesto come questo – sono privacy e un grado inusuale (per noi, almeno) di distacco. I personaggi sembrano isolati nella propria bolla di autenticità e alienazione, senza contatti umani di alcun tipo: qualcosa di molto diverso da ciò che accade in altre grandi metropoli del mondo, dove la corsa inè spesso un’occasione di socialità. Ogni foto è l’emblema della tensione tra la volontà di connessione, tipica della natura umana, e l’ossequioso silenzio custodito nello spazio chiuso. Per scoprire l’intera serie, in mostra per sei mesi a partire dal 20 novembre a Londra, potete visitare il sito di Oleg Tolstoy (nessuna ...

