Ercolano | al Parco Archeologico una visita speciale in lingua Lis

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Na) – Per la giornata di domani, 3 dicembre, aldiin occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, l’ente degli scavi offrirà unaguidata inLis, ad un gruppo di soci dell’Ente Nazionale Sordi. Per la prima volta il poloscende in campo con l’Ente Nazionale Sordi di Napoli. Progetto partorito dalla convenzione delvesuviano con l’associazione Ens di Napoli, la quale metterà a disposizione degli operatori turistici un proprio associato che tradurrà in Lis le spiegazioni della guida. All’evento ci sarà anche Elvira Sepe, presidente della Sezione Ens di Napoli. La stessa insieme ai funzionari delsta già programmando il calendario delle attività da realizzare a partire dal mese di gennaio 2020. Rivolte sia ai traduttori Lis, che al ...

