E’ ufficiale Nel Brescia va via Grosso e torna Corini

I gemellini Jacques e Gabriella di Monaco nella nuova foto ufficiale del Principato : A pochi giorni dal loro quinto compleanno, il prossimo 10 dicembre, Jacques e Gabriella di Monaco, i gemellini di Alberto II e Charlène Wittstock, compaiono in una nuova foto diffusa da Palazzo Grimaldi. Scattata da Eric Mathon, ritrae i bambini insieme ai genitori e sarà venduta nei negozi di souvenir del piccolo regno, come annunciato sulla pagina Facebook ufficiale del Principato; i proventi saranno devoluti in beneficenza. Una foto che ...

MotoGP - Danilo Petrucci ad un bivio. Serve svoltare nel 2020 per non dare addio al team ufficiale della Ducati : Si è chiusa una stagione a due facce in casa Ducati per Danilo Petrucci, sesto classificato in un Mondiale che lo aveva visto occupare a lungo la terza posizione alle spalle di Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Il ternano ha ben figurato nella prima parte del Mondiale MotoGP 2019 alla sua prima esperienza nel team ufficiale di Borgo Panigale, guadagnandosi sul campo il rinnovo di contratto per la prossima stagione grazie ad una sequenza di tre ...

F1 - ufficiale : la Toro Rosso nel Mondiale 2020 si chiamerà Alpha Tauri : Ora la notizia ha i crismi dell’ufficialità. Come riportato dal sito della F1, la Scuderia Toro Rosso prenderà il nome di Scuderia Alpha Tauri per il Mondiale 2020, vista la pubblicazione dell’elenco provvisorio di iscrizione della FIA. Dopo aver fatto il proprio debutto nel 2006, in conseguenza dell’acquisizione da parte della società Red Bul del Team Minardi con sede a Faenza, la STR vedrà la propria squadra trasformarsi con ...

F1 - ufficiale : Nicholas Latifi correrà con la Williams nel 2020. Il canadese sostituirà Robert Kubica : Si attendeva solo l’annuncio UFFICIALE è questo è arrivato: il canadese Nicholas Latifi sarà il prossimo pilota della Williams nel Mondiale 2020 di F1, prendendo il posto del polacco Robert Kubica. Latifi, terzo racing driver del team di Grove, avrà dunque la sua chance, dopo aver portato a termine in questa stagione sei sessioni delle prove libere 1 e tre giorni di test. Sarà quindi lui ad affiancare il britannico George Russell. Hear ...

Ben 4 smartphone ASUS in offerta con il Black Friday 2019 nello store ufficiale : tutte le occasioni : Arrivano le prime offerte ufficiali da parte di ASUS per quanto concerne il Black Friday 2019. La settimana, infatti, è partita con una mossa ufficiale da parte del produttore asiatico, che ha deciso di dare un segnale ai propri utenti con almeno quatto promozioni da mettere in evidenza oggi 25 novembre. Alcune opportunità sono già disponibili, mentre altre lo saranno a partire da venerdì 29 novembre, il giorno più caldo di questa campagna. ...

Huawei MatePad Pro è ufficiale ed è il primo tablet con foro nel display : Huawei ha presentato oggi in Cina Huawei MatePad Pro, il promo tablet al mondo con foro nel display, insieme a una nuova M-Pen migliorata. L'articolo Huawei MatePad Pro è ufficiale ed è il primo tablet con foro nel display proviene da TuttoAndroid.

Crisi sulle Terre Infinite si rivela nella trama ufficiale di The CW : i dettagli sulle tre parti in onda a dicembre : Il crossover Crisi sulle Terre Infinite è qui. Tra pochi giorni negli Usa prenderà il via l'evento che metterà a ferro e fuoco l'universo DC/The CW e proprio in queste ore la rete ha rivelato le sinossi delle prime serie chiamate a fermare la fine del mondo ovvero Supergirl, Batwoman e The Flash. Chi segue ormai gli sviluppi dell'evento sa bene che si dovrà attendere poi la pausa natalizia prima di vedere le ultime due parti con Arrow 8, a quel ...

Simona Ventura sposa Giovanni Terzi nel 2020 : è ufficiale : Simona Ventura sposa Giovanni Terzi nel 2020. Questi non sono solo rumors, perché ad annunciarlo è la stessa presentatrice. SuperSimo lo ha svelato in una lunga intervista al settimanale Oggi: “Sposo Giovanni Terzi. Abbiamo fissato il matrimonio per il 2020” e intanto vanno a vivere insieme. La data precisa ancora non c’è, perché come lei spiega: “Io e Giovanni abbiamo deciso di sposarci. Sappiamo solo che sarà nel 2020 e ...

Risposta ufficiale sui problemi WeTransfer nella selezione del destinatario : Arriva direttamente alla nostra redazione una Risposta ufficiale da parte del team WeTransfer, in relazione ai problemi riscontrati da parte dell'utenza nel corso delle ultime settimane. Dopo il recente aggiornamento alla piattaforma, infatti, alcuni clienti hanno fatto fatica ad individuare l'apposita voce in cui inserire il destinatario di un invio. Nei giorni scorsi, sulle nostre pagine, abbiamo parlato di una possibile soluzione, ma oggi ...

Redmi K30 5G arriverà nel 2020 - adesso è praticamente ufficiale : Lu Weibing, General Manager di Redmi, ha praticamente confermato su Weibo che Redmi K30 5G arriverà sul mercato nel 2020. L'articolo Redmi K30 5G arriverà nel 2020, adesso è praticamente ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Il contestato titolo ufficiale del commissario europeo che si occuperà di migranti nella Commissione presieduta da Ursula von der Leyen cambierà : La presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha accettato di cambiare il titolo di alcuni degli incarichi della sua Commissione, tra cui quello molto contestato che era stato attribuito al commissario europeo incaricato di occuparsi dei migranti: «proteggere

Riappare la striscia verde su Huawei Mate 20 Pro nello schermo : replica ufficiale : Pare essere nuovamente attuale e frequente un problema riscontrato con Huawei Mate 20 Pro, in riferimento all'apparizione di una striscia verde all'interno del display. La questione, a dirla tutta, aveva dato la sensazione di essere stata archiviata nello scorcio finale del 2018, come avrete notato dal nostro articolo di allora, ma evidentemente tutti noi ci sbagliavamo. Di recente, infatti, sono aumentate ancora una volta le segnalazioni di ...

La reunion dei Rage Against The Machine è ufficiale : 5 date nel 2020 : Nessun "dolcetto o scherzetto": la reunion dei Rage Against The Machine è un fatto e per questo la storica band di Zack De La Rocha, Tom Morello, Brad Wilk e Tim Commerford ha scelto la notte dell'1 novembre per annunciare il ritorno sul palco 11 anni dopo l'ultima esibizione. In Italia, infatti, passarono il 14 giugno 2008 per uno show allo stadio "Alberto Braglia" di Modena, e negli anni successivi abbiamo sentito parlare di Audioslave e ...

