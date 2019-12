Discorso a Salvini perché di Maio intenda

huffingtonpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Sulla destra una stretta di mano. Forte, calorosa, allegra. Sulla sinistra il gelo, la rabbia. Nel mezzo c’è Giuseppe Conte, seduto tra i ministri Roberto Gualtieri e Luigi Di. L’immagine della spaccatura all’interno del governo è questa. Il premier termina il suo intervento in Aula alla Camera sulla riforma del Mes, del Meccanismo Europeo di stabilità, e riceve le congratulazioni del titolare dell’Economia verso il quale si volta per certificare una comunione d’intenti. Dall’altra parte, dove siede il capo politico M5s, il presidente del Consiglio neanche si gira. In fondo, durante gli oltre cinquanta minuti di, l’ex vicepremier pentastellato rimane rigido, nessun accenno di applauso, neanche quando il Pd accoglie con entusiasmo le parole di Conte trascinando timidamente i deputati grillini titubanti, indecisi ...

