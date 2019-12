Dai satelliti agli elicotteri | ecco come Leonardo userà il suo nuovo super computer

Cambiamenti climatici : un aiuto dagli oceani e Dai satelliti : Gli oceani hanno contribuito a rallentare i Cambiamenti climatici poiché assorbono e immagazzinano per migliaia di anni le nostre emissioni di carbonio. Il monitoraggio dell’assorbimento di carbonio da parte degli oceani – spiega Global Science – è un fattore fondamentale per comprendere il nostro clima e per garantire la salute degli ecosistemi a rischio. Un nuovo studio, condotto dall’Università di Exeter, suggerisce che un maggior ...

Incendi in California : il pennacchio di fumo del “Kincaid Fire” fotografato Dai satelliti NASA : Gli Incendi in California non sono sfuggiti all’occhio vigile dei satelliti NASA: le immagini mostrano il pennacchio di fumo del “Kincaid Fire” trascinato dai venti lungo la costa. Il satellite Terra ha focalizzato la sua attenzione sull’area della contea di Sonoma: i venti che soffiano a 60-80 km/h da nordest, associati a bassa umidità, stanno creando condizioni meteo favorevoli per le fiamme, che divampano in zona di ...