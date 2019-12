C’è aria di divorzio tra il principe Carlo e Camilla?

Juventus - C’è tensione finanziaria : “non C’è capitale per il fabbisogno dei prossimi 12 mesi” : La Juventus “presenta una situazione di tensione finanziaria“ in quanto non dispone “di capitale circolante sufficiente a far fronte al proprio fabbisogno finanziario complessivo”, stimato “in 148 milioni di euro”, per i prossimi “dodici mesi“. E’ questo quanto emerge dal prospetto dell’aumento di capitale, in apertura della sezione dedicata ai “fattori di rischio” che ...

Maria De Filippi su Giulia De Lellis : «Non è stupida - su di lei C’è del pregiudizio. Il libro? Me lo ha regalato ma non l’ho letto» : «Giulia De Lellis non è stupida, su di lei c’è del pregiudizio». A parlare è Maria De Filippi, la signora della televisione che conosce molto bene l’influencer romana, dal momento che è stato il programma Uomini e Donne a lanciarla poco più di tre anni fa. Nell’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano” la conduttrice risponde anche alle domande sulla ventenne e sul libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma ...

“Più bella cosa non C’è”. Sinisa Mihajlovic - una notizia grandiosa : la foto (e la gioia) della moglie Arianna : “Più bella cosa non c’è, siamo di nuovo a casa”. Così la moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni, commenta la foto scattata fuori dall’ospedale di Bologna e apparsa sul suo profilo Instagram che ha fatto subito il giro della rete. Nello scatto il tecnico serbo, ex allenatore di Milan, Torino, Fiorentina e Catania abbraccia e bacia la consorte, che sorride. Mihajlovic ha completato il terzo ciclo di cure e potrà dunque tornare a casa. ...

Salvini : “La querela di Ilaria Cucchi? La droga fa male”. Il giornalista lo incalza : “Le due cose non c’entrano”. E il leader della Lega reagisce così : “Ilaria Cucchi mi querela? Io continuo a dire che la droga fa male. Secondo lei (rivolto a una giornalista, ndr) fa bene?”. Un gruppo di cronisti chiede a Matteo Salvini di commentare l’annuncio della sorella di Stefano Cucchi intenzionata a querelarlo per la frase sull’assunzione di stupefacenti. Ma il leader della Lega replica sempre con un “la droga fa male”. E quando un giornalista gli fa notare che ...

Stefano Cucchi - carabinieri condannati per omicidio. La sorella Ilaria : "Che c’entra la droga? Valutiamo querela contro Salvini" : Il giorno dopo le condanne per l’omicidio di Stefano Cucchi inflitte a due carabinieri alla sbarra, la sorella Ilaria è costretta a parlare nuovamente di querele e tribunali: "Che c'entra la droga? Salvini perde sempre l'occasione per stare zitto" dice Ilaria Cucchi commentando le affermazioni del leader della Lega dopo la sentenza di condanna di quattro militari dell’Arma, due dei quali per omicidio preterintenzionale. Il ...

Ziliani : nel Napoli niente di buono in vista - C’è aria di separazione : “Dopo gli ammutinati del Bounty (1962), gli ammutinati del pallone (2019); da Marlon Brando & Trevor Howard a Carlo Ancelotti & Antonio Conte”. Ancelotti, scrive Ziliani, uno dei tecnici più corretti che esistono, ha scelto di non presentarsi davanti alle telecamere, per la prima volta da quando allena in Champions e rischiando adesso una salatissima multa da parte della Uefa perché avrebbe dovuto spiegare cosa era successo, ...

C’è posta per te 2020 : Maria De Filippi sfidata da tre cantanti : C’è posta per te 2020 anticipazioni: tre cantanti sfideranno Maria De Filippi il sabato sera Come ogni anno, dopo le feste natalizie si rinnoverà su Canale5 l’ormai immancabile appuntamento con C’è posta per te, condotto da Maria De Filippi, che farà compagnia tutti i sabati sera ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset fino all’inizio della primavera quando, come da tradizione, inizierà il serale di Amici. E se ...

“Il cuore a pezzi”. UeD - non C’è pace per Gemma : un altro colpo bassissimo. Pure Maria perde le parole : Ancora un colpo durissimo per Gemma Galgani. La dama non riesce a trovare l’amore per quanto lo stia desiderando con tutta se stessa. Oggi, in studio al Trono Over, si è consumato l’ennesimo psicodramma che ha visto per protagonista la dama tornese che appreso che Jean Pierre non prova nulla per lei – o meglio, se lo è sentito ridire davanti a tutti – e ha ricevuto anche delle critiche davvero aspre da parte sua. Tutto è iniziato con il ballo ...

Treno deragliato a Pioltello : in 12 verso il processo. C’è anche Rete ferroviaria italiana : I pm di Milano hanno chiuso le indagini per disastro ferroviario colposo e altri reati, in vista della richiesta di processo, a carico di 12 persone, ossia 2 manager e 7 tra dipendenti e tecnici Rfi (Rete ferroviaria italiana), la stessa società, e 2 ex vertici dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie sull’incidente ferroviario di Pioltello in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone e decine rimasero ferite. Stralciata la ...

Nicla - bibliotecaria a 90 anni : “Va bene il computer - ma se vuoi alimentare la mente C’è il libro” : Presso la scuola elementare Guglielmo Marconi di Collegno, in provincia di Torino, svolge servizio una volontaria molto speciale. Si chiama Nicla Spinato, ha 90 anni, e per pura passione da oltre trent'anni si mette al servizio dei piccoli lettori della scuola. Come lei stessa confessa: "Lo faccio per aiutare me stessa".Continua a leggere

L’abbraccio tra Emma Marrone e Maria De Filippi : “Il più sincero che C’è” : Emma Marrone e Maria De Filippi strette in un abbraccio. Il video breve è stato pubblicato proprio dalla cantante sui suoi profili social e descrive un momento di grande affetto tra l’artista salentina e colei che è stata una vera e propria madrina artistica per lei. Il tutto è successo all’evento Fortuna, dove le due si sono ritrovate ed Emma Marrone ha sottolineato il suo trasporto nella didascalia di accompagnamento al ...

Strage di Bologna : la maschera facciale non è di Maria Fresu. Nella bara il suo Dna non C’è : I resti trovati Nella bara di Maria Fresu nel corso dell’esumazione disposta dalla Corte d’Assise di Bologna appartengono a due Dna femminili differenti ma non alla mamma sarda, tra le vittime della Strage di Bologna. È quanto emerge dalla perizia integrativa depositata dal perito esplosivista Danilo Coppe, che risponde ai quesiti posti dalla Corte d’Assise di Bologna che sta processando l’ex esponente dei Nar, Gilberto Cavallini per concorso ...

