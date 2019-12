Benetton | la sua lettera rischia di diventare un enorme autogol

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Non so chi curi, oggi, la comunicazione dei, ma ladi Luciano al governodiil più grandedella storia di un’azienda cresciuta proprio grazie alla comunicazione. Scrive: “Le notizie di questi giorni su omessi controlli, su sensori guasti non rinnovati o falsi report ci colpiscono e sorprendono in modo grave, allo stesso modo in cui colpiscono e sorprendono l’opinione pubblica. Ci sentiamo feriti come cittadini, come imprenditori e come azionisti. Come famigliaci riteniamo parte lesa. Di sicuro ci assumiamo la responsabilità di aver contribuito ad avallare la definizione di un management – prosegue – che si è dimostrato non idoneo”. Ci può stare, ma se dopo che sono morte 42 persone impieghi 15 mesi a scoprire che il management era “non idoneo” e lo fai solo quando, per puro caso, si è schivata ...

