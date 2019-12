Ancora sangue nel Sahel | dove il jihad resiste e colpisce

huffingtonpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Burkina Faso, il “Califfato” rafforza la sua presenza. Col. Almeno 14 persone sono morte e altre sono rimaste ferite nell’attacco a una chiesa protestante in Burkina Faso, durante una funzione religiosa. Tra le vittime vi sarebbero anche diversi bambini.L’attacco è avvenuto a Foutouri, un’area già teatro di aggressioni da parte di gruppi terroristi legati ad al Qaeda e all’Isis. In Burkina Faso gli attacchi armati di matriceista a luoghi di culto cristiani sono sempre più frequenti, e le forze di sicurezza stentano ad averne ragione per mancanza di uomini e mezzi. Nella scorsa primavera i raid contro i cristiani sono stati quasi quotidiani: tra il 29 aprile e il 26 maggio, quindi in meno di un mese, almeno 20 persone erano morte in azioni attribuite ai gruppiisti militanti Ansar-ul-Islam e JNIM (Group in Support ...

