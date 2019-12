calcioweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) Roma, 1 dic.(Adnkronos) – E’ilsul fondo Salva Stati. Al tavolo oltre al premier Giuseppe Conte, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al responsabile dell’Economia, Roberto Gualtieri, ci sono i ministri Roberto Speranza, Vincenzo Amendola, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Al tavolo, a quanto si apprende, non ci sono esponenti di Italia Viva, pare per decisione degli stessi, che ritengano la questione debba essere risolta tra Pd e M5S, visto che loro non chiedono modifiche al Mes.L'articolo Ue:sul Mes,CalcioWeb.

fantasyeydor01 : UE: INIZIATO A PALAZZO CHIGI VERTICE SUL MES, ASSENTI I RENZIANI - erosazzurro : @MARIOUPPOLO A noi se messo il palazzo che ha tolto 12 pt al Napoli, dopo la stampa e tifosotti hanno iniziato il p… - guidoolimpio : @makkox @Pennacchiiiii era appesa nell'edificio vicino a punto dell'attentato, anzi è iniziato tutto dentro questo palazzo -