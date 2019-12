Taranto | le sardine scendono in piazza | ma pochi i giovani

ilgiornale

(Di domenica 1 dicembre 2019) Emanuela Carucci L'esperimento sociale nella città dell'acciaio raccoglie poco più di un migliaio di persone tra vecchie glorie della cgil e liberi professionisti Leradunano a gran voce inanche i tarantini. Il capoluogo pugliese, infatti, è sceso nuovamente per strada (due giorni fa c'è stato un corteo per il quarto sciopero mondiale per il clima) unendosi al nuovo "esperimento sociale", così come è stato definito, nato nell'Emilia rossa. Lacentrale cittadina,Immacolata, dove era previsto il raduno, si è riempita però solo a metà. E i? Non pervenuti. L'età media, infatti, delle "tarantine" presenti (è questo il nome dell'esperimento sociale del capoluogo pugliese) oscillava tra i cinquanta e i sessant'anni. Sembrava più un raduno di nostalgici sessantottini proiettato verso il futuro.cittadini pronti (in ...

HuffPostItalia : Firenze, Napoli, Milano, Taranto: nel week end le Sardine prendono il largo - 60_cla : RT @MPSkino: ?????? Il menù di oggi... #Sardine ad Ascoli Piceno, Taranto, Padova, Benevento, Avellino e...Milano Inviate foto?? e video??! N… - ultimenotizie : C'era anche Mattia Santori, leader del movimento nato a Bologna, questa mattina, in piazza Immacolata, a #Taranto,… -