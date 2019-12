Repubblica | formazione Napoli-Bologna | Insigne in attacco con Mertens Ma è duello con

ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019)prova a immaginare l’undici che sarà schierato oggi da Ancelotti. Ilincontra ilal San Paolo. Ieri pomeriggio c’è stato l’allenamento di rifinitura. Poi il ritiro all’hotel Golden Tulip per mantenere alta la concentrazione. Ancelotti confermerà il 4-4-2. In, dovrebbe esserci, al fianco di. “Il capitano ha smaltito il fastidio al gomito e si candida per una maglia da titolare. Finora ha sempre segnato in trasferta e anche lui ha voglia di riappropriarsi del San Paolo con un gol. Sarebbe il modo migliore per cancellare la contestazione e i fischi ricevuti con il Genoa”. Madovrà contendersi il posto con Lozano, anche se il capitano sembra avvantaggiato sul messicano. Allan non c’è, e Ancelotti sta pensando di sostituirlo con Elmas per affiancare Fabian, mentre Callejon dovrebbe rientrare ...

napolista : Repubblica: formazione #NapoliBologna, #Insigne in attacco con #Mertens. Ma è duello con #Lozano Il capitano finor… - gdigiuliana0611 : @DomenicoSerrav2 @Cosimo53086756 @kensy1087 Perché in una Repubblica democratica e si devono rispettare Costituzio… - PecoraNera1 : L'incasso della vendita delle luminarie con la canzone di @CremoniniCesare servirà a donare un #defibrillatore a tu… -