Live Juventus-Sassuolo 0-0 | Sarri rilancia Higuain con Ronaldo

Juventus Sassuolo 0-0 Live : INIZIA LA PARTITA : All’Allianz Stadium, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Sassuolo MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 12:30 Migliore in campo: ...

Juventus-Sassuolo in diretta - partiti! [Live] : Juventus-Sassuolo in diretta – Continua il programma valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, il torneo arriva sempre nella fase importante e sono in arrivo indicazioni. Nel lunch match in campo Juventus e Sassuolo, sulla carta una sfida senza storia ma i bianconeri non devono sottovalutare l’avversario che soprattutto in trasferta gioca molto bene. I bianconeri sono carichi a mille, guidano la ...

Live Juventus-Sassuolo 0-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : si parte all’Allianz Stadium! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.27 Entrano in campo le due squadre, tra poco il fischio d’inizio. 12.24 Manca veramente poco all’ingresso in campo delle due squadre, mancano solamente 6 minuti all’inizio della partita. 12.21 Il Sassuolo non aveva mai segnato 22 reti nelle prime 12 partite stagionali di Serie A, tuttavia i neroverdi hanno perso ben sette partite in questo campionato, solo nel 2017/18 (otto) hanno ...

Live Juventus-Sassuolo - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Sarri si affida alla difesa titolare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.03 La Juventus ha perso l’ultima partita giocata nell’anticipo domenicale in Serie A (0-2 contro il Genoa) dopo che era rimasta imbattuta in tutte le precedenti 15 gare (14 vittorie, 1 non vinta). 12.00 La vittoria più ampia della Juventus allo Stadium, considerando tutte le competizioni, è arrivata proprio contro il Sassuolo: 7-0 nel febbraio 2018 (al pari di Juventus-Parma 7-0 del ...

Live Juventus-Sassuolo - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : debutta il giovane Turati al posto dell’infortunato Consigli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 La Juventus non ha mai subito più di un gol a partita contro il Sassuolo in Serie A: sei reti subite e altrettante sfide in cui ha tenuto la porta inviolata. 11.48 Il Sassuolo ha vinto solo l’8% delle sfide contro la Juventus in Serie A (1/12) – completano 10 successi bianconeri e un pareggio. 11.45 Ecco le formazioni ufficiali: JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex ...

Juventus-Sassuolo in diretta - le formazioni ufficiali : Emre Can a centrocampo [Live] : Juventus-Sassuolo in diretta – Continua il programma valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, il torneo arriva sempre nella fase importante e sono in arrivo indicazioni. Nel lunch match in campo Juventus e Sassuolo, sulla carta una sfida senza storia ma i bianconeri non devono sottovalutare l’avversario che soprattutto in trasferta gioca molto bene. I bianconeri sono carichi a mille, guidano la ...

Juventus Sassuolo Live : sintesi - tabellino - moviola e cronaca del match : All’Allianz Stadium, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Juventus Sassuolo moviola Fischio d’inizio alle ore 12:30 Migliore in campo: ...

Live Juventus-Sassuolo - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Sassuolo partita della quattordicesima giornata di Serie A 2019-20, la Juventus serve la vittoria per mantenere la vetta della classifica mentre al Sassuolo servono punti per non rischiare di essere invischiati nella zona retrocessione. La Juventus viene dalle vittoriose partite contro l’Atalanta e in Champions League contro ...

Serie A - Juventus-Sassuolo Live in esclusiva su DAZN : Juventus Sassuolo Sky o DAZN – Conquistato il primo posto nel girone di Champions League, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato. I bianconeri, nel prossimo turno, sfideranno il Sassuolo con l’obiettivo di mantenere il primato anche in Serie A, con l’Inter di Antonio Conte che insegue a un solo punto di distanza. Juventus Sassuolo Sky o […] L'articolo Serie A, Juventus-Sassuolo live in esclusiva su DAZN è stato realizzato da ...

Live Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : spingono i Colchoneros nei minuti finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ di recupero. 89′ SAUL! Lemar mette un pallone interessante a rimorchio, ma la conclusione del centrocampista spagnolo è alta. 88′ La difesa della Juventus libera ma i Colchoneros rimangono in possesso di palla. 87′ Angolo per l’Atletico, bravo ancora De Ligt a chiudere in corner. 86′ Cambio per la Juve: esce Bentancur ed entra Khedira. Sarri vuol dare ...

Live Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : palo di Bernardeschi! Bianconeri vicini al raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70′ Var che entra in azione per verificare la condotta di Felipe per un pestone rifilato a Ronaldo. Nessuna sanzione comunque al calciatore dell’Atletico. 69′ Cristiano Ronaldo finisce a terra per un intervento di Felipe, ma l’arbitro non interviene. 67 palo Bernardeschi!!! Grande azione dell’esterno della Juve, saltando due uomini, e mancino a giro che colpisce ...

Live Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : via al secondo tempo all’Allianz Stadium! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55′ Juventus che aspetta in questa ripresa, la partita la fa l’Atletico, cercando di allargare il gioco sulle fasce. 53′ Simeone si gioca la carta Joao Felix, talento portoghese sublime, che va a sostituire Vitolo. 52′ Cartellino giallo per Saul che trattiene Bonucci in copertura. 51′ OCCASIONE ATLETICO Madrid! Bravo Szczesny a bloccare il sinistro da posizione ...

Juventus-Atletico Madrid 1-0 Live - inizia la ripresa : Juventus-Atletico Madrid live – Tutti gli aggiornamenti dallo Stadium per la sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League tra i bianconeri e i colchoneros del Cholo Simeone, che a differenza dell’undici di Sarri non sono ancora qualificati agli ottavi di finale della massimo competizione europea. Bonucci e compagni, però, dal canto loro vogliono la certezza del primo posto oltre che mantenere ...

Juventus-Atletico Madrid 1-0 Live - che gol ha fatto Dybala? : Juventus-Atletico Madrid live – Tutti gli aggiornamenti dallo Stadium per la sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League tra i bianconeri e i colchoneros del Cholo Simeone, che a differenza dell’undici di Sarri non sono ancora qualificati agli ottavi di finale della massimo competizione europea. Bonucci e compagni, però, dal canto loro vogliono la certezza del primo posto oltre che mantenere ...