I ragazzi dell' Anffas di Modica in Prefettura a Ragusa

Rissa alla Camera sul Fondo Salva Stati - il presidente Fico : “Spettacolo indecente a cui hanno assistito anche ragazzi delle scuole” : “Quello che è successo nell’Aula della Camera è inaccettabile“. Il presidente di Montecitorio Roberto Fico è intervenuto con una nota per condannare la Rissa avvenuta tra i banchi parlamentari nel pomeriggio mentre si stava discutendo il decreto Sisma. Al centro della polemica il Fondo Salva Stati e le accuse reciproche tra maggioranza e opposizioni. Durante la discussione, i parlamentari hanno lasciato i banchi e si sono ...

Deina promuove il progetto Pro_Memoria Auschwitz : viaggi della memoria per migliaia di ragazzi : L’associazione Deina organizza il progetto Promemoria_Auschwitz, in collaborazione con Arci e con altri enti di diverse regioni italiane (fra cui comuni, regioni, università, istituti storici). Il progetto prevede un viaggio della memoria in treno che, nel 2020, coinvolgerà più di 2.000 giovani tra i 17 e i 25 anni.Il lavoro sui viaggi della memoria svolto da Deina ha coinvolto dal 2013, anno di fondazione ...

Caccia al killer della ragazzina di 11 anni : via al test del Dna di massa : In totale 900 uomini - che all'epoca dei fatti avevano tra i 14 ed i 70 anni - sono stati coinvolti nel test di massa...

ragazzino vuole sentire il profumo della mamma attorno a sè lo inala e muore : Questa vicenda tristissima è accaduta Nockwold , nel Regno Unito. Dove un Ragazzino di tredici anni, Jack Waple aveva preso l’abitudine di inalare il profumo della mamma perché aveva così la sensazione di avere la mamma sempre vicino. Un giorno, però, dopo averlo inalato si è sentito male e, subito soccorso, è morto poco tempo dopo per arresto cardiaco. La mamma racconta così: “Vedevo la quantità del deodorante diminuire in maniera ...

Pisa - la Lega a Cascina blocca la nuova sede della coop dei ‘clown dottori’ : a rischio attività per bambini negli ospedali e ragazzi disabili : Adesso la cooperativa Pisana “Chez nous…Le Cirque!” rischia di non poter più offrire i “clown dottori” agli ospedali di mezza Toscana, da Lucca a Massa passando appunto per Pisa. negli ultimi giorni infatti è in atto un duro scontro tra la cooperativa e il Comune di Cascina guidato dal 2016, dopo 70 anni di governi rossi, dalla Lega prima di Susanna Ceccardi e oggi del suo braccio destro, Dario Rollo. La giunta leghista infatti negli ultimi ...

Milano - spruzzano spray al peperoncino nel bagno della scuola : tre ragazzini in ospedale : Due ragazzini di 11 anni hanno spruzzato lo spray al peperoncino in uno dei bagni della loro scuola media di Milano. Un gesto che ha fatto scattare l’allarme nell’istituto lunedì mattina verso le 11.50. Lo spray dal bagno si è espanso anche nei corridoi provocando problemi respiratori a 35 studenti, di cui 3 sono stati trasportati in ospedale: una ragazzina di 13 anni, asmatica, è stata portata in codice giallo all’ospedale San ...

Friuli - sedicenne prende l'auto della madre e muore : in macchina altri sei ragazzini : Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte, intorno alle 2, sulla provinciale 5 tra Rodeano di Rive d'Arcano e Villanova di San Daniele, in provincia di Udine. Secondo una prima ricostruzione, il minore avrebbe preso le chiavi della macchina utiliz

Rapinano ragazzini col coltello per comprarsi della droga : fermati due magrebini : Uno degli stranieri aveva precedenti per una rapina compiuta con le medesime modalità, commessa nelle vicinanze del Battistero. Entrambi si trovano ora reclusi dietro le sbarre del carcere minorile di Bologna Federico Garau ? Luoghi: Parma

Cuneo - nasce il patentino per lo smartphone. Patto tra ragazzi - scuola e famiglie per limitare i rischi dell’uso dei cellulari : Un patentino per usare lo smartphone. È questa l’idea nata nel programma “Scuole che promuovono la salute” del Piano regionale Piemonte della prevenzione, con il coinvolgimento dell’Asl Cuneo 1 e 2 e le scuole “Umberto Primo” di Alba e “Peano Pellico” di Cuneo, capofila del progetto. La filosofia di fondo è quella di dare agli alunni delle scuole secondarie di primo grado delle competenze affinché conoscano le potenzialità ma anche i pericoli ...

Il campione dell'Eredità Niccolò Pagani lascia il programma e torna 'tra i suoi ragazzi' : Niccolò Pagani, supercampione tra i più amati dell'Eredità, la trasmissione guidata da Flavio Insinna che va in onda nella fascia preserale di Rai Uno, ha deciso di lasciare il programma. Persona garbata, di cultura e sempre sul pezzo, dopo aver conquistato numerose volte il titolo di campione e aver preso parte alla "ghigliottina" finale, ha deciso inaspettatamente di lasciare il programma. Insegnante di professione, Niccolò ha voluto ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre. I ragazzi della madison sognano il podio e chiudono poi con una bellissima sesta posizione - sesta anche Bissolati nel keirin : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 23:02 Vittoria dell’olandese Wild che gestisce gli attacchi della belga Kopecky, la quale grazie a due giri guadagnati agguanta la seconda posizione. Completa il podio l’australiana Edmondson. 22:39 Cominciata la gara a punti. 22:35 Alla conclusione manca solo la gara ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre. I ragazzi della madison sognano il podio e chiudono poi con una bellissima sesta posizione - sesta anche Bissolati nel keirin : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:14 Nella prima corsa Fukaya batte Rudyk per il terzo posto e Lavreysen regola Hoogland nella lotta per il primo posto. Più tardi il secondo atto. 22:11 Chiuderanno il programma le finali della sprint maschile e la gara a punti dell’omnium femminile. 22:08 Vittoria al photofinish della britannica Marchant sulla tedesca Hinze. Terza la francese Gros, mentre la nostra Bissolati chiude ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre. Una splendida Bissolati in finale nel keirin femminile! I ragazzi della madison sognano il podio e chiudono con una bellissima sesta posizione - Guazzini cade ed è costretta al ritiro nell’omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:50 Ancora in dieci in gara, la Wild è ovviamente favorita. 21:47 La gara riprende con le 16 atlete ancora in gioco. 21:45 Un vero peccato per la ciclista azzurra che stava disputando un’omnium di tutto rispetto, ora le auguriamo una veloce guarigione. 21:44 Si rialza Guazzini che però non continuerà la gara. Tiriamo comunque un sospiro di sollievo perché sembra nulla di grave. 21:42 ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre in tempo reale. Una splendida Bissolati in finale nel keirin femminile! I ragazzi della madison sognano il podio e chiudono con una bellissima sesta posizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:31 Tra pochissimo toccherà alla gara ad eliminazione, terzo atto dell’omnium femminile. 21:29 Resta l’amaro in bocca per il sesto posto finale e come è arrivato ma la prova di Consonni e di Scartezzini è di tutto valore. Deludente l’Olanda, 11ma a 13 punti. 21:28 Ecco la classifica finale: Francia 102, Gran Bretagna 86, Australia 84, Belgio 69, Spagna 66, Italia 66. 21:26 ...