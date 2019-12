F 1 | GP Abu Dhabi - Hamilton domina a Yas Marina

Formula 1 – Hamilton orgoglioso - Verstappen contento - Leclerc pensa al 2020 : le parole dei piloti dopo la gara di Abu Dhabi : Lewis Hamilton chiude davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc nell’ultima gara della stagione di Formula 1: le parole dei primi 3 piloti dopo la gara di Abu Dhabi Lewis Hamilton vince anche l’ultima gara della stagione di Formula 1 piazzandosi al primo posto in quel di Abu Dhabi. Alle spalle del pilota Mercedes, Max Verstappen vince il testa a testa con Leclerc precedendolo sul podio e nella classifica finale del ...

Max Verstappen F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Abbiamo fatto il massimo - contento di essere terzo nel Mondiale” : L’olandese Max Verstappen conclude in seconda posizione il GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2019 F1. Sul tracciato di Yas Marina, l’olandese della Red Bull ha ottenuto il meglio possibile, al cospetto di un Lewis Hamilton irrefrenabile e irresistibile a bordo della Mercedes. Una prova consistenza quella dell’orange, che ha saputo riprendersi la posizione persa nel primo giro, a vantaggio del monegasco Charles Leclerc ...

Lewis Hamilton F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Orgoglioso della vittoria - questa Mercedes è un’opera d’arte” : Lewis Hamilton ha letteralmente dominato il GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Yas Marina. Il sei volte Campione del Mondo è scattato dalla pole position e ha guidato la gara dal primo all’ultimo metro riuscendo così a chiudere l’annata in bellezza da vero fenomeno. Il pilota della Mercedes ha timbrato anche il giro veloce facendo capire di avere ancora tanta fame e che il ...

Charles Leclerc F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Hamilton dominante oggi - adesso tocca a me migliorare” : Charles Leclerc conserva il piazzamento delle qualifiche e chiude in terza posizione il Gran Premio di Abu Dhabi 2019, ultima gara stagionale del Mondiale di Formula 1. Il nativo del Principato si è guadagnato nel corso del primo giro la seconda piazza su Verstappen ma sulla lunga distanza ha fatto molta fatica nella gestione delle gomme dovendo così arrendersi nella sfida personale contro l’olandese della Red Bull. Con il risultato ...

Hamilton vince il Gp Abu Dhabi - Ferrari terza : Un eccezionale Lewis Hamilton vince l'ultima gara della stagione di Formula1 a Yas Marina e prende anche il punto extra del giro veloce. Verstappen, secondo, la spunta nel duello con Leclerc che va sul podio. Bottas rimonta ed è quarto. Vettel chiude quinto. Giallo sulla benzina dichiarata dalla rossa che non è conforme ai controlli pregara per la monoposto di Leclerc: possibile multa per il Ferrarista.

Dominio Mercedes ad Abu Dhabi : Hamilton fa il vuoto - Bottas rimonta dall’ultima posizione. Versappen batte Leclerc : Lewis Hamilton chiude in bellezza la stagione con la vittoria di Abu Dhabi: completano il podio Verstappen e Leclerc, con il pilota Red Bull terzo nella classifica Mondiale. Bottas chiude 4° rimontando dall’ultima posizione Fuochi d’artificio nella serata di Abu Dhabi, cala il sipario sulla stagione 2019 di Formula 1. L’uomo copertina è sempre e solo lui, Lewis Hamilton che non lascia agli avversari nemmeno le briciole. ...

