Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

“Che schifo”. Francesca Fialdini finisce nella bufera. Delirio durante ‘Da noi… a ruota libera’ : Come un fulmine a ciel sereno, giunge Maurizio Gasparri un pesantissimo attacco a Francesca Fialdini, perpetrato in una serie di tweet che hanno ovviamente lasciato basiti molti commentatori, indignati per i toni e modi utilizzati all’indirizzo della conduttrice di Raiuno. Il senatore di Forza Italia non ha gradito l’intervista della giornalista al sindaco di Roma, Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle. Francesca Fialdini? Una “corista ...

Quello mi dà…”. Francesca Fialdini senza parole. L’ospite gela lo studio di “Da noi… a ruota libera” : Da esule ad influencer, è questa la storia di nonna Licia, 89enne istriana trapiantata a Viterbo. A dare la notorietà alla donna non è stata la personale ricerca di successo, ma il nipote 35enne Emanuele Usai, esperto di digital marketing, che voleva vedere la nonna sorridere di nuovo dopo la morte del marito. ”Dopo la morte di nonno Aldo, nonna era depressa. Non sapevo come tirarla su. Le ho proposto, per gioco, di fare qualche foto. Lei si ...

Francesca Fialdini ‘gelata’ a Da noi…a ruota libera : “Non ho capito” : Da noi…a ruota libera. La Fialdini convince sempre più i telespettatori Sono tornate oggi, domenica 13 ottobre, le emozionanti storie de Da noi…a ruota libera. Al pubblico si è presentata una Francesca Fialdini più briosa che mai con addosso degli abiti così luccicanti da fare luce a tutto lo studio. Così, come il suo grande […] L'articolo Francesca Fialdini ‘gelata’ a Da noi…a ruota libera: “Non ho ...

