Confindustria contro il Dl Fisco | È un approccio iper repressivo

(Di domenica 1 dicembre 2019)il “nuovo” Dl. In una nota, la Confederazione generale dell'industria italiana esprime "la profonda preoccupazione per il continuo ampliamento della sfera penale ai fatti economici". In particolare, sotto la lente d’ingrandimento è finito l’emendamento depositato ieri sera dalla maggioranza di governo e che riscrive l’articolo 39 del dl fiscale. Il testo, si legge nella nota, "se da un lato affronta alcune delle criticità che avevamo evidenziato in audizione, dall’altro vanifica questi miglioramenti, estendendo ulteriormente l’ambito applicativo del decreto 231 ai reati tributari".teme sostanzialmente che si continui con il “criminalizzare le imprese”, un modo tutt’altro che corretto per stimolare la crescita e portare avanti la lotta all’evasione fiscale. Dl, 51 gli articoli nella bozza. ...

