Chi è Moreno Merlo | età | vita privata e carriera del deejay ex tentatore

Luis Enrique Chiude le polemiche : «Moreno? Ho dato la mia versione» : Luis Enrique spegne le polemiche con Moreno: «Non sono qui per giocare a tennis, ho già dato la mia versione» Il ritorno di Luis Enrique sulla panchina della Spagna ha scatenato le polemiche contro Robert Moreno, ormai ex commissario tecnico. In occasione dei sorteggi di Euro 2020, l’allenatore ex Roma e Barcellona ha voluto chiudere il contenzioso: «Moreno? Non sono qui per fare una partita a tennis o paddle, ho già dato la mia ...

Luis Enrique torna ct della Spagna : "Moreno via perché non voleva restituirmi la panChina" : Luis Enrique si è reinsediato ufficialmente come ct della Spagna, cinque mesi dopo lo stop deciso per stare vicino alla figlioletta malata, e ha spiegato il motivo che ha portato all'allontanamento del suo vice, Robert Moreno, che lo aveva temporaneamente sostituito alla guida delle Furie Rosse. "L'unico responsabile del fatto che Moreno oggi non sia qui con noi sono io, nessun altro", ha premesso l'ex allenatore di Roma e Barcellona. ...

Moreno Merlo risponde alle accuse di Paola Caruso : "Parli di aria fritta - Chiedi scusa" : Moreno Merlo ha risposto alle accuse che Paola Caruso gli ha rivolto durante l'ultima puntata di Domenica Live. La showgirl calabrese, infatti, ha rivelato nel salotto di Barbara d'Urso le ragioni che hanno portato i due a rompere definitivamente la relazione dopo solo alcune settimane di fidanzamento. Secondo l'ex Bonas di Avanti un altro, il deejay avrebbe iniziato a frequentarla soltanto perché donna di spettacolo, potenzialmente in grado ...

Moreno Merlo attacca Paola Caruso : Le tue sono castronerie - Chiedi scusa : Le rivelazioni di Paola Caruso sulle motivazioni che l’hanno spinta a mettere fine alla sua storia con Moreno Merlo, hanno causato una reazione da parte di quest’ultimo, che ha tacciato la ex “Bonas” di essersi costruita una vita che non è quella reale. Ospite di Domenica Live, la Caruso ha accusato l’ex fidanzato di aver usato lei e suo figlio Michele per diventare noto in televisione e, scoperto l’inganno, ha deciso di chiudere ogni rapporto ...