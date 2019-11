Tentò di portare via dei documenti dell' archivio di Stato | procura indaga su

Libero : il Napoli deve sporcarsi le mani - sopportare critiche e malcontento : Il Napoli di Ancelotti non ha meno qualità di Juventus e Inter, scrive Claudio Savelli su Libero. Il problema è che rispetto alle due squadre che sono in vetta alla classifica è meno solida. Savelli scrive che la squadra: “È scivolata in una spirale di negatività da cui non riesce a risalire, è come se si fosse scollata dal suo campionato, sembra quasi disinteressata. Il problema ora è che deve ricalibrarsi su altri obiettivi, sporcarsi le ...