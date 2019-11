Tennis | quando inizia la stagione 2020 | i primi tornei dell’anno e gli appuntamenti per

Fonte : oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) Non è ancora finito il 2019, e già il mondo delpensa alla, che comincerà nel breve volgere di poche settimane, dato che il calendario offregià nella prima settimana dell’anno per esaurirsi a novembre inoltrato. Nella fattispecie, andiamo a vedere quello che faranno i giocatori italiani, con un occhio di riguardo per alcuni di essi. Il numero 1 d’Italia e 8 del mondo, Matteo Berrettini, dopo la strepitosa annata che lo ha visto arrivare fino alle ATP Finals, ricomincia dall’ATP Cup, in Australia, dal 3 gennaio. Il romano ritroverà Vincenzo Santopadre nell’inusuale ruolo di capitano di una squadra che comprende anche Fabio Fognini, Stefano Travaglia, Paolo Lorenzi e Simone Bolelli, e sarà in campo a Perth per itre incontri con Russia, Norvegia e Stati Uniti (3, 5 e 7 gennaio rispettivamente). Dopo gli Australian Open, invece, ...

Arturo_Tennis : A @zdizoro, quando fa la camminata, @michaeljackson je pulisce casa. For sure. #propagandalive @welikeduel - princearthvr : RT @kavgeyakuma: Quando ho iniziato hoshiai no sora pensavo avrei visto un semplice spokon sul soft tennis e invece è molto di più. Non mi… - katiafairy9 : RT @trattomale: Quando al #BlackFriday ci sono le palline da tennis in offerta -