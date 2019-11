Perché la pena di morte è inutile

Roma - uccise la compagna con un peso da palestra : pena dimezzata in appello Perché parzialmente incapace di intendere e volere : Francesco Carrieri, il direttore di banca Romano che il 1 maggio 2017 uccise la sua compagna, era parzialmente incapace d’intendere e volere e per questo i giudici della Corte d’appello di Roma hanno dimezzato la pena stabilita in primo grado. L’uomo era stato condannato a 30 anni perché ritenuto capace di intendere e volere. Ora dovrà scontarne 16 anni se il verdetto dovesse essere confermato in Cassazione. I magistrati hanno ...

Alvino : “De Laurentiis non è a Liverpool Perché è appena rientrato da Los Angeles” : Carlo Alvino ha parlato dei dubbi e delle discussioni che l’assenza a Liverpool del presidente De Laurentiis a sollevato nel suo intervento nel corso di Radio Goal: “Chi porta avanti la tesi che il presidente sta facendo di tutto per rompere il giocattolo sbaglia. Si sottovaluta De Laurentiis, pensando che voglia contribuire allo sfascio del Napoli, invece proprio lui ha meno interesse a fare questo. Guarderà ovviamente la partita ...

F1 - GP Brasile 2019 : Perché è stato penalizzato Charles Leclerc? Cambio di motore per il monegasco - scatterà 14° : il regolamento : Il monegasco Charles Leclerc era cosciente che il weekend del GP del Brasile, ad Interlagos, sede del penultimo round del Mondiale 2019 di F1 sarebbe stato decisamente problematico. Il 22enne del Principato, quarto nell’ordine dei tempi nelle qualifiche, scatterà dalla casella n.14 per via di una penalità. A Charles, infatti, è stata comminata una penalizzazione di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la sua Power ...

Stefano Fassina sull'Ex Ilva : "Sbagliato ripristinare lo scudo penale". Perché ha ragione Vittorio Feltri : Su Libero ne ha scritto più volte negli ultimi giorni Vittorio Feltri. Di cosa? Presto detto: del retaggio comunista, del pregiudizio contro gli imprenditori che è certamente tra le cause di quanto sta accadendo all'Ex Ilva, con la grande fuga di Arcelor Mittal dalle follie del governo e, in partico

Ex Ilva - Provenzano : “Pronti a tutto Perché produzione vada avanti. Nuovo scudo penale? Ragioniamo su norma generale” : Per l’ex Ilva “è improprio parlare di scudo e di immunità. Noi stiamo ragionando su una norma generale e astratta, che superi il vaglio di costituzionalità e che sancisca un principio semplice: chi inquina paga ma chi deve attuare un piano ambientale non può rispondere per colpe altrui o del passato”. A dirlo il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, prima del vertice a Palazzo Chigi tra governo e ArcelorMittal ...

Altra grana per il governo - ArcelorMittal abbandona l’Iva : andiamo via Perché cancellato scudo penale : AM InvestCo Italy ha inviato in data odierna ai Commissari straordinari di Ilva spa una comunicazione di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso per l'affitto e il successivo acquisto condizionato dei rami d'azienda di Ilva S.p.A. e di alcune sue controllate ("Ilva"), a cui e' stata data esecuzione il 31 ottobre 2018. Lo annuncia l'azienda, AcerlorMittal. La motivazione del disimpegno e' il venir meno dello scudo penale per il piano ...

Barcellona - 14enne violentata a turno da cinque uomini : il giudice riduce la pena Perché la ragazza era “incosciente” : Un tribunale di Barcellona ha assolto dal reato di stupro un ‘branco’ di cinque uomini accusati di avere violentato a turno una 14enne, condannandoli ad una pena minore per il reato di abuso sessuale, nonostante la Corte suprema avesse recentemente ribaltato una simile decisione a seguito di proteste in tutto il Paese. Per la legge spagnola, riporta la Bbc, il reato di stupro sussiste solo in presenza di uso della forza o minaccia, ...

Max Verstappen F1 - GP USA 2019 : “Penalità corretta - se Lewis parla di me è Perché gli sono entrato nel cervello” : Il nome più chiacchierato del mondo della Formula 1 dopo il caotico Gran Premio del Messico è quello dell’olandese della Red Bull Max Verstappen. Oltre ad un periodo di forma non certo esaltante da quando la stagione è ripresa a fine agosto, il talento orange è finito nell’occhio del ciclone per il suo comportamento nell’ultimo round, quando prima ha ignorato le basilari regole di sicurezza nella situazione dell’incidente ...

Perché gli avvocati penalisti sono in sciopero : È iniziato lunedì e si protrarrà per tutta la settimana lo sciopero dei penalisti contro la riforma della prescrizione. Fino al 25 ottobre è stata proclamata l'astensione dalle udienze come forma di protesta contro l'imminente entrata in vigore della norma che "di fatto abroga - sostiene l'Unione Camere Penali Italiane - la prescrizione del reato dopo la pronunzia della sentenza resa dal giudice del primo grado". L'Ucpi ha, inoltre, ...

F1 - GP Giappone 2019 : jump-start di Sebastian Vettel. Perché non è stato penalizzato? : Il Gran Premio del Giappone 2019 di F1 era iniziato in questa lunga domenica nel migliore dei modi per la Ferrari, che aveva conquistato con pieno merito per la terza volta in stagione tutta la prima fila durante le qualifiche rinviate al mattino. Sebastian Vettel, in splendida forma, aveva sfruttato al meglio l’extra potenza della Rossa per trovare il nuovo record della pista e la seconda pole position dell’anno, davanti al compagno ...

Una Vita - anticipazioni : PEÑA lascia FLORA e se ne va - ecco Perché : Tra qualche mese, i telespettatori italiani di Una Vita dovranno dire addio a PEÑA Cervera (Adrian Castiñeiras), il fidanzato della simpatica FLORA Barbosa (Alejandra Lorenzo). L’uomo uscirà infatti di scena nel corso della puntata 878 della telenovela, senza neanche salutare la sua amata. Scopriamo insieme il perché… Una Vita, news: PEÑA riceve una misteriosa telefonata Come prima cosa, le anticipazioni segnalano che tutto prenderà ...