Londra | l’attentatore è Usman Khan | era in libertà vigilata dopo una condanna per

Fonte : fanpage

(Di sabato 30 novembre 2019) L'attentatore di: l'uomo, ucciso in seguito all'attacco, aveva 28 anni ed era in. Era statoto nel 2012 per reati di terrorismo e per sei anni era stato in carcere. Il suo attaccato sarebbe iniziato ieri durante una conferenza, al termine della quale aveva minacciato di far saltare in aria l'edificio.

s_parisi : I cittadini di Londra reagiscono e bloccano l'attentatore prima che intervenga la polizia. Come gli eroi del Volo 9… - Agenzia_Ansa : Paura a #Londra per attacco 'terroristico'. Diversi i feriti. Ucciso l'attentatore, aveva dei coltelli e un finto g… - Agenzia_Ansa : Londra, l'attentatore un 28enne in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo -