L’attacco sul London Bridge | messo in ordine

Risposta di Lycamobile sul L’attacco hacker subito : la verità sui dati rubati : L'attacco hacker subito da Lycamobile ha fatto a lungo discutere nel corso del weekend, essendo stati resi noti i dati personali di alcuni clienti (carte d'identità, passaporti, patenti di guida, registro chiamate e perfino carte di credito). Senza peli sulla lingua, i pirati informatici del gruppo LulzSecIta ne hanno parlato su Twitter, affermando che quello condiviso pubblicamente è solo parte del materiale acquisito in seguito all'attacco ...

Lo strano caso di un paper ritirato sulL’attacco chimico in Siria : (foto: OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images) Le notizie che arrivano dalla Siria, stanno generando indignazione e reazioni politiche. Ma mentre i curdi hanno chiesto protezione a Damasco per difendersi dall’attacco turco, un caso editoriale che ha che fare proprio con la Siria e con gli attacchi chimici della primavera 2017 sta facendo discutere parte del mondo scientifico. Si tratta di un articolo a firma di alcuni esperti che ha messo in ...