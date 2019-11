Edelfa Chiara Masciotta investita da auto a Torino | operata | sta bene

L'ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta investita da un'auto a Torino : "Naso rotto e traumi" : Brutta avventura per l’ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta, investita da un’auto in pieno nel centro di Torino. La reginetta di bellezza, moglie del calciatore della Salernitana Alessandro Rosina, è stata investita in Corso Matteotti e ha riportato ferite e traumi, soprattutto al setto nasale. L’incidente, di cui viene data notizia da Torino Today, risale al 19 novembre scorso.Le conseguenze non sono state gravi, ma ...

