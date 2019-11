Clima | Wwf | da Cop25 vogliamo forte spinta a obiettivi molto più ambiziosi 3

Clima : Wwf - da Cop25 vogliamo forte spinta a obiettivi molto più ambiziosi : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “L’ambizione e le azioni per il Clima dovranno essere al centro della Cop25, la conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si terrà dal 2 al 13 dicembre a Madrid. Il raggiungimento di un livello senza precedenti di gas serra nell’atmosfera significa che ogni ulteriore ritardo metterà il pianeta e chi lo abita su una strada senza via d’uscita e quindi senza futuro”. Così in ...

Clima : Wwf - da Cop25 vogliamo forte spinta a obiettivi molto più ambiziosi (2) : (Adnkronos) – I governi devono sfruttare l’opportunità offerta dalla Cop25 per annunciare Piani e strategie nazionali aggiornati, rafforzati e potenziati, indicando le riduzioni delle emissioni che realizzeranno entro il 2030, sulla strada verso l’obiettivo del carbonio zero entro il 2050.“Dobbiamo assolutamente garantire una forte ed esponenziale riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e puntare a ...

Crisi Climatica - WWF : “I giovani della community WWF YOUng in piazza con i Fridays for Future per il quarto Global Strike” : Venerdì 29 novembre si terrà la quarta manifestazione Globale per il clima organizzata dal movimento Fridays for Future, durante la quale i partecipanti, giovani e non, chiederanno con forza ai governi la fine dell’era dei combustibili fossili e di intraprendere azioni urgenti volte a fronteggiare la Crisi Climatica in atto. Il WWF YOUng, la rete di giovani attivisti del WWF estesa ormai in tutta Italia, sarà presente come sempre nelle ...

Maltempo - WWF : Italia in ginocchio - è solo colpa dei cambiamenti Climatici? : Le piogge intense, fino a 350 millimetri nel savonese, hanno messo di nuovo messo in ginocchio diverse regioni tra il nord e il sud del Paese. Genova per la terza volta in meno di nove anni è sott’acqua (2011, 2014, 2019): i rii Fegino, Ruscarolo, Valpolcevera sono esondati facendo danni e lasciando detriti e fango al loro passaggio. Per fortuna, a differenza del passato, non ci sono state vittime e questo grazie ad un sistema di allerta, ...

Giornata degli Alberi - WWF : il verde è un alleato fondamentale nella lotta ai cambiamenti Climatici : Venezia sommersa dall’acqua e le alluvioni che hanno messo a dura prova tanta parte dell’Italia dimostrano come i cambiamenti climatici siano oggi una triste e quotidiana realtà: “Gli eventi meteorologici “estremi” che mettono a dura prova il nostro territorio e di cui hanno fatto le spese anche diverse oasi del WWF, come quella del Lago di Burano in Toscana, letteralmente sommersa, sono ormai una realtà con cui confrontarsi e che ormai ...