Briatore | “Hamilton in Ferrari? Io punterei su Leclerc”

calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Roma, 30 nov. – (Adnkronos) – “Hamilton innel 2021? Stiamo parlando di un grandissimo pilota ma io aspetterei un po’ prima di provare a prenderlo, perché magari un pilota del valore di Hamilton ce l’hanno già in casa ed è Charles Leclerc”. Flaviocommenta così all’Adnkronos un possibile approdo di Lewis Hamilton alladalla stagione 2021. “Avere due piloti di grande valore nella stessa scuderia può essere un rischio visto anche cosa è successo quest’anno tra Vettel e Leclerc -sottolinea l’ex team manager di Renault- Se il prossimo anno Leclerc continuasse il processo di crescita iniziato quest’anno, iosul monegasco. Non dimentichiamoci che Hamilton in questi anni vista la superiorità della Mercedes ha potuto guidare molto sciolto e non ha quasi mai fatto errori ma sotto pressione ...

