Una deputata irachena ci dice che questa rivolta non basta a cambiare le teste

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 29 novembre 2019) Baghdad. LaThawra al Helfi ride all’idea che la corruzione possa essere sradicata dalle proletali e molto pubblicizzate in corso in tutto il paese. “Ci vorranno almeno tre generazioni” per portare la societàlontano dalla normalizzazione della corruzione in tutte le

EmilioMoravec : RT @visionaria_io: Sembra che domani sia prevista una deputata che partorisce alla Camera, confermate? - Edda_luciano69 : @DavidPuente Io sono una di quelle che ha commentato negativamente il gesto del leghista. Della deputata del PD no… - komrossoblu : RT @visionaria_io: Sembra che domani sia prevista una deputata che partorisce alla Camera, confermate? -