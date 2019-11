Sci di fondo | Sprint Ruka 2019 | Klaebo comanda le qualificazioni | Federico Pellegrino

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2019 in DIRETTA : show pazzesco di Scardoni e Laurent! Bene Pellegrino - dalle 12.30 le finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] LA CRONACA DELLE QUALIFICHE FEMMINILI: Scardoni PRIMA E LAURENT TERZA! LA CRONACA DELLE QUALIFICHE MASCHILI: 3° FEDERICO Pellegrino 11.13: Si chiude qui la qualificazione maschile con tre azzurri nei quarti di finale 11.08: Sette i finlandesi nei quarti di finale, quattro russi, quattro norvegesi, tre francesi e tre italiani 11.07: Salvadori esce dai primi ...

Sci di fondo - Sprint femminile Ruka 2019 : partenza a razzo per Lucia Scardoni e Greta Laurent - prima e terza nelle qualificazioni! : Clamoroso, e bellissimo per i colori italiani, esito delle qualificazioni per la prima gara Sprint dell’anno a Ruka, in Finlandia, che fa da apertura della Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. Lucia Scardoni e Greta Laurent, infatti, conquistano il primo e il terzo posto con i tempi, rispettivamente, di 3’03″01 e di 3’05″15 sui 1400 metri finnici, mettendosi alle spalle un notevole gruppo di partecipanti con ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2019 in DIRETTA : Grande Italia al femminile : Scardoni prima e Laurent terza! Federico Pellegrino insegue la finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.21: Comarella è 66ma ed esce subito di scena 10.20: La finlandese Niskanen spinge fuori Heidi Weng dalle 30 10.19: Salve, al momento Tyril e Heidi Weng, rispettivamente 29ma e 30ma 10.17: Così le prime 10: Scardoni, Bjornsen, Laurent, Caldwell, Stenseth, Falla, Lampic, Parmakoski, Jacobsen, Nilsson 10.16: Purtroppo esce di scena Ganz, con l'inserimento ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino insegue la finale in tecnica classica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45: 15′ al via delle qualifiche, quindi, di queste Sprint a tecnica classica. 9.42: In questo format la Norvegia è dominatrice indiscussa, avendo vinto ben 10 delle 13 Sprint andate in scena. In particolare possono vantare due successi Ola Vigen Hattestad (2008, 2009) ed Eirik Brandsdal (2013, 2014). 9.39: Grandi aspettative per quanto riguarda ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 oggi : orario d’inizio - programma e streaming delle sprint : Lo sci di fondo oggi, venerdì 29 novembre, vedrà scattare la Coppa del Mondo in Finlandia: a Ruka si terrà l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che metterà in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno dimezzati per le sprint odierne in tecnica classica. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play ed ...

Fondo salva-Stati - Salvini contro Conte : “Mi querela? Sempre più arrogante. Ha coScienza sporca - beccato con le mani nella marmellata” : Continua il botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sul caso del Fondo salva-Stati. Il leader della Lega aveva annunciato di voler preparare un esposto contro il presidente del Consiglio e il governo. In giornata, dal Ghana, Conte aveva risposto al leader della Lega dicendogli che lo avrebbe querelato e invitandolo a rinunciare all’immunità parlamentare. Da Roma, alla manifestazione “Roma torna ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : Del Fabbro - Daprà e Graz guidano la NextGen dell’Italia : Non ci saranno solo Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani sull’agenda dello sci di fondo italiano nella stagione di Coppa del Mondo 2019-2020 che comincerà domani a Ruka, in Finlandia. C’è, infatti, un lato giovane della pattuglia azzurra che sta pian piano facendosi largo nel panorama internazionale. Andiamo a scoprire i principali possibili protagonisti del futuro in chiave tricolore. Dei nomi che, nei prossimi anni, potremmo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 : l’Italia parte in difesa in un contesto da sempre ostico : Venerdì 29 novembre la XXXIX edizione della Coppa del Mondo di sci di fondo prenderà il via da Ruka, in Finlandia, con un mini-tour di tre giorni. Andiamo a vedere quali sono il programma e i precedenti storici della location che terrà a battesimo la nuova stagione. Ruka, stazione sciistica situata nei pressi della città di Kuusamo, è entrata nel calendario del massimo circuito a partire dall’inverno 2002-2003 e da allora non ne è più uscita. ...

Sci di fondo - come vedere la Coppa del Mondo 2019-2020 in tv : appuntamenti su Eurosport e RAI. La guida completa : Sta per ripartire la Coppa del Mondo di sci di fondo, nella sua stagione 2019-2020, la trentanovesima della storia. I due titoli assoluti sono tutti dipinti con i colori della Norvegia, dal momento che sono finiti a Johannes Klaebo nel settore maschile e a Ingvild Flugstad Oestberg in quello femminile. Per la prima volta dal 2009, inoltre, due italiani (Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino) sono entrati nei primi dieci della classifica ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019-2020 : Francesco De Fabiani - servono continuità e costanza per il vero e definitivo salto di qualità : Con il Ruka Triple scatterà venerdì prossimo dalla Finlandia la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo e tra gli uomini, in casa Italia, grande attenzione sarà puntata su Francesco De Fabiani, il quale, in una stagione priva di grandi appuntamenti, è chiamato a curare la classifica generale. Già quarto nel minitour del 2017 in Finlandia, De Fabiani, con l’introduzione dello Ski Tour, oltre al Ruka Triple, al Tour de Ski ed ...

Sci di fondo - Pellegrino pronto per una nuova stagione : “vorrei provare a vincere la classifica sprint” : L’atleta italiano fissa gli obiettivi per la nuova stagione, svelando di voler vincere la classifica sprint Tutto pronto a Ruka per l’esordio nella Coppa del mondo di sci di fondo. La località finlandese ospita come di consueto l’appuntamento di apertura della stagione, con un minitour costituito fra venerdì 29 novembre e domenica 1 dicembre dalle sprint a tecnica classica, da una 10 km femminile e una 15 km maschile a ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019-2020 : Greta Laurent la punta di diamante di un’Italia femminile in cerca di identità : Parte nel fine settimana la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo, ed in casa Italia, per quanto concerne il settore femminile, i riflettori saranno puntati inevitabilmente su Greta Laurent, chiamata all’annata della consacrazione per quanto riguarda le sprint. Nata il 3 maggio 1992, a 27 anni è nel pieno della maturità agonistica ed in questa stagione entra in una fase della carriera in cui occorre raccogliere i frutti di ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Voglio provare a vincere la Coppa del Mondo sprint - insisterò sulle lunghe distanze” : Federico Pellegrino è pronto per il suo esordio stagionale, il faro dello sci di fondo italiano debutterà in Coppa del Mondo durante il prossimo weekend: a Ruka (Finlandia) sono in programma le sprint a tecnica classica oltre alle 10km-15 km a tecnica classica e a tecnica libera. Il valdostano sarà sicuramente protagonista non soltanto in questo appuntamento ma per tutto l’anno, il suo obiettivo è quello di battagliare per la Coppa del ...