Nova Dark Icon Pack include oltre un migliaio di icone dallo stile moderno a tema dark

Eternal Darkness ancora nei pensieri di Nintendo : rinNovato per la quinta volta il trademark : Eternal Darkness tornerà prima o poi? Al momento ancora non possiamo rispondere a questa domanda, ma sicuramente Nintendo non ha dimenticato il gioco.Questo è chiaro poiché l'azienda ha rinnovato ancora una volta il suo trademark. In particolare, si tratta del quinto rinnovo.A quanto pare, dunque, la grande N vorrebbe dare nuova vita alla serie di Eternal Darkness che, come probabilmente saprete, debuttò su GameCube nel lontano 2002.Leggi ...