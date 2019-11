Morire a cinque mesi dentro un container a Roma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019)a 5di etàunmalmesso alla periferia di, con un decesso che, secondo i primi riscontri investigativi, potrebbe essere legato a problemi di malnutrizione e a condizioni igienico sanitarie precarie, è qualcosa che dovrebbe colpire con un fremito la città, sollevare questioni, aprire dibattiti, interrogare le istituzioni chiamate al governo della Capitale, far gridare allo scandalo chi ha a cuore i diritti dell’infanzia. Soprattutto sapendo che sul corpo della piccola sarebbero stati riscontrati segni di malnutrizione, disidratazione e piaghe dovute alla sporcizia nella quale viveva la famiglia. Una famiglia come le altre, quella della bimba deceduta. Se avivi in una baraccopoli – anche se ha il brand di “villaggio attrezzato” – la tua giornata la passiunmangiato da vent’anni di uso, talvolta senza acqua, senza ...

