Malattia di Crohn e colite ulcerosa | le donne rischiano di più

(Di venerdì 29 novembre 2019) A RICCIONE FOCUS SULLEAFFETTE DALE RETTI– Da giovedì 28 a sabato 30 novembre a Riccione, presso il Palazzo dei Congressi, si tiene il X Congresso Nazionale IG-IBD; presenti oltre 700 partecipanti tra specialisti, specializzandi e altri operatori sanitari. L’iniziativa si propone di porre l’attenzione sulla necessità di un approccio multidisciplinare per affrontare le MICI e sull’importanza di un connubio scientifico-educazionale. Ricca la partecipazione anche di infettivologi e onco-ematologi per aiutare a comprendere come la combinazione di diversi farmaci nello stesso paziente possa determinare una maggiore efficacia. Letture e contributi scientifici, inoltre, si soffermano sull’interazione tra il microbiota e il sistema immunitario, la gestione dei pazienti che perdono la risposta ai farmaci, i casi più acuti di MICI, il concetto di disabilità del malato ...

