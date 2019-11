LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | Verstappen subito in testa | attesa per la risposta

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAembedit snippet=”adsense-articolo” 14.20 Attardato Hamilton con gomme dure staccato di 1″2 dalla vetta. Il britannico ha lamentato alcuni problemi in scalata via radio proprio come in Brasile, ma sembrerebbe tutto risolto adesso. 14.18 Bottas migliora e si avvicina a 96 millesimi da, primo giro cronometrato del turno per Vettel che va in quarta piazza appena alle spalle di Leclerc montando gomme medie. 14.16 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 33 M.(M) Red Bull 1’37″145 3 2 77 V. Bottas (M) Mercedes +00″406 1’37″551 3 3 16 C. Leclerc (D) Ferrari +00″852 1’37″997 5 4 23 A. Albon (M) Red Bull +00″972 1’38″117 3 5 11 S. Perez (M) Racing Point +01″725 1’38″870 3 6 18 L. Stroll (M) Racing Point +02″054 1’39″199 ...

