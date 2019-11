Acli | domenica partita calciotto per ragazzi con disabilità cognitive

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma –1 dicembre, dalle ore 10 alle ore 13, presso i campi dell’Usd Centocelle, viale della Primavera 64, a Roma, si terra’ la IV edizione della ‘Giornata mondiale della disabilita’ di’ promossa da Il Ponte Onlus con il patrocinio dell’Usdi Roma e provincia. La manifestazione prevede un quadrangolare con 4 squadre speciali composte dacon disabilita’ cognitiva che vanno dai 25 ai 45 anni. Le formazioni che scenderanno in campo sono l’Asd Il Ponte onlus squadra A e B, la Polisportiva De Rossi, Asd Villa Costanza e Insuperabili Reset Accademy. Giunta alla IV edizione questa manifestazione, organizzata da Gianni Fiorelli, ha come scopo alla vigilia della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilita’ 2019, che si celebrera’ martedi’ 3 dicembre quello di utilizzare lo sport come ...