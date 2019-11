Salvini | Conte mi querela? Si metta in fila

Mes - il premier Conte : “Salvini vada a fare esposto e io lo querelerò per calunnia” : Il leader leghista chiede l'intervento di Mattarella in merito al Mes: "Trattato mortale per l'economia italiana", accusando il premier di "attentato ai danni degli italiani". Conte a sua volta ha annunciato di essere pronto a sporgere querela contro Salvini, garantendo di avere l’intenzione di spazzare via "mezze ricostruzioni, menzogne, mistificazioni".Continua a leggere

Salva-Stati - Salvini : «Da Conte un attentato ai danni degli italiani». Il premier : «Lo querelo per calunnia» : Il leader della Lega sul Mes: «Sarebbe mortale per l'economia italiana». L'appello a Mattarella: «Faccia valere la Costituzione». Di Maio: «Il Mes si può migliorare». La Lega valuta un esposto, Conte: «Vada in Procura, io lo querelerò per calunnia»

Fondo Salva-Stati - Salvini attacca Conte Il premier : «Lo querelo - rinunci a immunità» : Il leader della Lega sul Mes: «Sarebbe mortale per l'economia italiana». L'appello a Mattarella: «Faccia valere la Costituzione». Di Maio: «Il Mes si può migliorare». La Lega valuta un esposto, Conte: «Vada in Procura, io lo querelerò per calunnia»

Salva Stati - Conte lunedì alla Camera. Appello Lega a Mattarella - Salvini : «Mes è attentato agli italiani» : «I nostri avvocati stanno studiando l'ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte», annuncia il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera,...

