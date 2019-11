Non fermiamo la lotta all' Hiv | i bambini di domani non dovranno più temerlo

Alitalia - Fs : “Non ci sono ancora condizioni necessarie ma confermiamo disponibilità”. Patuanelli : “Margini con Delta e Lufthansa” : A poche ore dalla scadenza della deadline dell’offerta vincolante per l’acquisto di Alitalia, è Fs a mettere nero su bianco la difficoltà sul dossier. Le tessere sul tavolo non sono sufficienti per Ferrovie che ne prende atto ma conferma la disponibilità ad andare avanti. Il cda della società guidata da Gianfranco Battisti ha infatti constatato che, tra Lufthansa che non intende aprire il portafoglio e Atlantia che si sfila, non ci sono ...

Ex Ilva - i commissari ora denunciano Mittal. I sindacati : «Non fermiamo le centrali elettriche» : Dopo la magistratura di Milano si muove anche quella di Taranto che apre una seconda inchiesta sull'addio di Arcelor Mittal all'ex Ilva. Inchiesta, questa, nata dalla denuncia consegnata...

Ex Ilva - i commissari denunciano Mittal. Sindacati : «Non fermiamo le centrali elettriche» : È scontro totale tra Sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...

La famiglia più numerosa d’Europa si allarga - in arrivo il figlio numero 22 : “Non ci fermiamo” : La famiglia Redford si allarga: mamma Sue e papà Noel di Morecambe, un paesino del Lancashire, in Inghilterra, hanno annunciato l'arrivo del figlio numero 22 in un video pubblicato sul loro canale YouTube, nonostante avessero promesso un anno fa di fermarsi: "Nascerà ad aprile e speriamo sia un maschio".Continua a leggere

Siria - Erdogan : “Embargo armi? Non ci fermiamo”. Merkel lo chiama : “Fermati”. Colpito convoglio di reporter : un giornalista ucciso : Assicura che la minaccia di sanzioni da parte degli Stati Uniti e l’embargo sulla vendita delle armi da parte di Francia e Germania non fermeranno l’esercito turco, che avanzerà di 30-35 chilometri nel territorio Siriano per continuare l’offensiva contro le milizie curde. Ma Angela Merkel chiama Erdogan e gli chiede di interrompere “immediatamente” l’operazione militare nel nord della Siria, che rischia di ...

Le ragazze sono inarrestabili - finché Non le fermiamo : “Pensavo che solo gli uomini potessero imparare la robotica, e adesso sono in grado di costruire un robot!”, queste le ispiranti parole di un’adolescente libanese dopo aver seguito un corso di formazione per le ragazze interessate a carriere nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica.Nonostante abbia scoperto questa nuova passione per la robotica, sono tante le sfide che si ...

I genitori di Lorenzo Orsetti - ucciso in Siria : “Non facciamolo morire ancora - fermiamo il massacro” : Alessandro, Annalisa e Chiara, familiari di Lorenzo Orsetti, ucciso dall'Isis sette mesi fa mentre combatteva con le forze armate curde, hanno scritto una lettera aperta per chiedere agli italiani di mobilitarsi ovunque per fermare il massacro dei curdi da parte della Turchia: "Non facciamo morire nuovamente Lorenzo, facendo morire gli ideali e la causa per la quale si è sacrificato".Continua a leggere

Clima : Fridays for Future Roma - 'Non ci fermiamo' : Roma, 4 ott.(AdnKronos) - "Dal ministero cambiamento vero". "Come mai, come mai i soldi per l’ambiente non ci sono mai". Sono gli slogan scanditi dai giovani attivisti del movimento Fridays for Future Roma che si sono dati appuntamento questo pomeriggio davanti al ministero dell’Ambiente di via Cris

Conte : dopo stop aumento Iva Non ci fermiamo affatto : "Le risorse sono limitate, ma faremo il massimo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine dell'avvio della ricostruzione del Ponte