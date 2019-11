Formula 1 - Nicholas Latifi correrà con la Williams nel 2020

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 28 novembre 2019) Laha confermato cheil Mondiale dial fianco di George Russell. Anche questultimo tassello del mercato piloti è andato al proprio posto, completando la griglia di partenza del prossimo anno.Promozione meritata. Già da quando Robert Kubica aveva annunciato di voler lasciare il team è apparso subito chiaro che il suo sostituto sarebbe stato il giovane. Il ventiquattrenne, infatti, aveva tutte le carte in regola per lingresso in1, sia dal punto di vista economico che tecnico.ha lottato questanno per il titolo di2 e ha una buona esperienza con le monoposto, avendo corso anche laRenault 3.5 e leuropeo di3. Sono elettrizzato solo al pensiero di essere sulla griglia di partenza del GP dAustralia, ha commentato il pilota canadese. Questanno mi sono divertito a lavorare con la squadra, ...