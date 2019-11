Facebook e Instagram down 28 novembre 2019 Sta succedendo in tutto il mondo

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 28 novembre 2019) Tanto siamo social dipendenti che al minimo segnale di malfunzionamento sulla rete si scatena il panico. E non è solo la ‘mutilazione’ temporanea di un diletto, perché sui social e coi social ormai ci lavorano in molti a vario titolo. Tant’è che sono numerosissimi i messaggi di ‘help’, sopratsu twitter, che pare anche stavolta essere scampato al. “Hey ma che succede?non va”, “Neanche”: il tenore degli scambi social è questo, insomma. Gli utenti aggiungonotra i social con difficoltà. Come sempre, però, è un problema ‘a chiazze’, non tutti gli utenti sono coinvolti con questo disservizio come riportano alcuni quotidiani online. Le segnalazioni dall’Italia si moltiplicano mentre nessuna spiegazione ufficiale arriva da Menlo Park, la storica sede americana della società. Difficile capire anche quanto possa durare. Non c’è una tempistica precisa e dai ...

