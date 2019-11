Bologna | il pm | ergastolo per Cavallini Il suo proscioglimento fu un errore

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Luca Fazzo Secondo l'accusa anche l'ex Nar condivise il «progetto stragista» Ha dato un passaggio agli esecutori, ha offerto una base logistica, ha condiviso il «progetto stragista»: Gilberto, dicono ieri i pm bolognesi, era il complice di Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, e come loro deve essere condannato all'per la strage di, 2 agosto 1980. Una requisitoria che arriva al termine di 43 udienze, applaudita dai familiari delle vittime, che ora chiedono si passi alla ricerca dei mandanti. Ma la requisitoria non fa i conti con le ombre - che il processo non ha dissipato - sulla ricostruzione di quella che resta la più inspiegabile e inspiegata delle stragi italiane. Chefacesse parte dell'ultradestra dei Nar insieme a Mambro e Fioravanti (e a Luigi Ciavardini, che essendo minorenne all'epoca se l'è cavata con la condanna a trent'anni) ...

